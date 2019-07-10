Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T16:23Z
https://ria.ru/20190710/1556391709.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/30/1553323088_0:202:3255:2033_1036x0_80_0_0_83d95296f2a46050d75ede63ae3cad39.jpg
РИА Новости

"Лукойл" восстановил поставки нефти по "Дружбе" до контрактного уровня

Вчера, 16:23
148
© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Лукойл" полностью восстановил объемы поставок нефти своим потребителям до контрактного уровня после ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости первый вице-президент компании Вадим Воробьев.
На вопрос, возникли ли у компании проблемы с выполнением контрактов на поставку топлива, Воробьев ответил: "Со стороны постоянных западных партнеров "Лукойла" – покупателей нефти на южной ветке "Дружбы" и из Белоруссии - в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объемы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня".
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
23 мая, 08:00
Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"
Воробьев подчеркнул, что мероприятия "Транснефти" в рамках дорожной карты преодоления последствий инцидента уже дают позитивные результаты. По его словам, компания обеспечивает выполнение экспортных контрактов и загрузку собственных мощностей переработки нефти, соблюдает согласованный с "Транснефтью" план действий - как по процедуре и объемам сдачи нефти, так и ее распределению по направлениям.
"Постоянный мониторинг концентрации хлорорганики в нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам на наши нефтеперерабатывающие заводы, а также результаты замеров на экспортных терминалах и в портах подтверждают стабилизацию контролируемых показателей в пределах нормативных значений", - добавил он.
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
"Также можно отметить, что в период устранения основных последствий загрязнения "Транснефть" предложила нам возможность перераспределения поставок через другие направления, в том числе морские порты, что позволило избежать негативных последствий при выполнении экспортных контрактов", - заключил топ-менеджер.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
000010
Обсудить 0
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ЛУКОЙЛТранснефтьРоссияЭкономика
Рекомендуем
Повар на кухне ресторана
Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане
РИА
Новости
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук заявил, что межпарламентский разговор России и Украины назрел
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука и Бойко
Канцлер Германии Ангела Меркель
Приступы Меркель не похожи на болезнь Паркинсона, считает профессор
Лента
новостей
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь. 10 июля 2019
Медведчук надеется, что на выборах в Раду не победит "партия войны"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Медведев: неправильно сворачивать диалог между партиями России и Украины
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Минобороны Турции в ближайшие дни сделает заявление о размещении С-400
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
Премьер Северной Македонии признал, что и сам звонил российским пранкерам
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Медведчук считает, что сближение России и Украины должно произойти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что глава ЦБ Турции не выполнял требования по ставке
В Калининграде вынужденно сел самолет из-за пьяного дебошира
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Герасимов провел переговоры с главкомом сил НАТО Уолтерсом
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь. 10 июля 2019
Медведев заявил об отсутствии сигналов о политическом курсе Зеленского
В Россотрудничестве объяснили отказ крымской делегации в участии в РТФО
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния