"Лукойл" восстановил поставки нефти по "Дружбе" до контрактного уровня

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Лукойл" полностью восстановил объемы поставок нефти своим потребителям до контрактного уровня после ситуации с загрязнением нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости первый вице-президент компании Вадим Воробьев.

На вопрос, возникли ли у компании проблемы с выполнением контрактов на поставку топлива, Воробьев ответил: "Со стороны постоянных западных партнеров "Лукойла" – покупателей нефти на южной ветке "Дружбы" и из Белоруссии - в настоящее время не поступает каких-либо претензий по поводу несоответствия качества поставляемой нефти согласованным параметрам. Объемы поставок также полностью восстановлены до контрактного уровня".

Воробьев подчеркнул, что мероприятия "Транснефти" в рамках дорожной карты преодоления последствий инцидента уже дают позитивные результаты. По его словам, компания обеспечивает выполнение экспортных контрактов и загрузку собственных мощностей переработки нефти, соблюдает согласованный с "Транснефтью" план действий - как по процедуре и объемам сдачи нефти, так и ее распределению по направлениям.

"Постоянный мониторинг концентрации хлорорганики в нефти, поступающей по магистральным нефтепроводам на наши нефтеперерабатывающие заводы, а также результаты замеров на экспортных терминалах и в портах подтверждают стабилизацию контролируемых показателей в пределах нормативных значений", - добавил он.

"Также можно отметить, что в период устранения основных последствий загрязнения "Транснефть" предложила нам возможность перераспределения поставок через другие направления, в том числе морские порты, что позволило избежать негативных последствий при выполнении экспортных контрактов", - заключил топ-менеджер.