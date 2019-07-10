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РИА Новости

Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину

Вчера, 16:19
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CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly / Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
CC BY-SA 2.0 / OSCE Parliamentary Assembly /
Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — сказал Гварамия в передаче "Акценты".

Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".
Ранее ведущий "Рустави 2" Георгий Габуния нецензурно высказался в эфире в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили это и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Президент и премьер, а также МИД республики расценили выходку журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Во вторник Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность введения экономических ограничений в отношении Грузии из-за "непрекращающихся антироссийских провокаций".
Позднее Владимир Путин заявил, что не поддерживает эту идею "из уважения к грузинскому народу".
Акция против телеканала Рустави-2 в Тбилиси
9 июля, 21:00
Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции
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Рустави 2Госдума РФВладимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
Он доказал лишний раз, что цель провокации - осложнение отношений между двумя странами. А когда противник (Путин) отреагировал не так как от него ждали, провокатор заверещал в истерике.
10 июля, 16:38
SSurzhik-k
415822024
"значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржом", вино и "Набеглави"?" Да говорите, что хотите! Только хамить не надо. И таки хочешь плевать в своё боржоми? Плюй! Пить ведь самому придётся!
10 июля, 16:26
Владимир Большаков
3471702114
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