Медведчук заявил, что межпарламентский разговор России и Украины назрел

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Межпартийный и межпарламентский разговор России и Украины назрел, по итогам встречи украинских политиков с председателем "Единой России", главой правительства РФ Дмитрием Медведевым будет подготовлен меморандум о межпартийном сотрудничестве, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я думаю, что этот разговор, который сегодня будет, будет откровенным, искренним и, действительно, он назрел", - заявил Медведчук в начале встречи, состоявшейся в московском штабе ЕР.

К сожалению, сейчас слабо развиты и межпартийные, и - самое главное - межпарламентские контакты между двумя соседними странами, отметил он. Политик уточнил, что на нынешней встрече присутствуют и действующие депутаты Верховной Рады Украины. "Очень хочется верить, надеяться, что и будущие (депутаты) Верховной Рады", - добавил представитель партии.

"Мы, я думаю, по итогам этой встречи подготовим меморандум о сотрудничестве именно межпартийном. И мы можем разговаривать в будущем о том, чтобы подготовить точно такое же соглашение или меморандум о межпарламентском сотрудничестве", - заявил Медведчук.