Медведев заявил об отсутствии сигналов о политическом курсе Зеленского

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия пока не получила внятных сигналов о том, какой политический курс будет подводить новый президент Украины Владимир Зеленский, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"К сожалению,... мы не получили каких-либо внятных сигналов, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду", - сказал Медведев на встрече с членами украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в штабе "Единой России" в Москве.