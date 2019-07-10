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РИА Новости

Минобороны Турции в ближайшие дни сделает заявление о размещении С-400

Вчера, 16:16
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. Минобороны Турции сообщит в ближайшие дни о доставке и месте размещения купленных у РФ зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Когда С-400 прибудут и где будет размещены - работа по этим вопросам ведется определенными ведомствами, МИД также принимает участие в ней. Думаю, в ближайшие дни минобороны сделает заявление", - заявил Чавушоглу журналистам.
Зенитные ракетные комплексы С-400
Вчера, 12:34
Эрдоган: Турция намерена использовать российские С-400 в случае угрозы
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил Чавушоглу.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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