Минобороны Турции в ближайшие дни сделает заявление о размещении С-400

"Когда С-400 прибудут и где будет размещены - работа по этим вопросам ведется определенными ведомствами, МИД также принимает участие в ней. Думаю, в ближайшие дни минобороны сделает заявление", - заявил Чавушоглу журналистам.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил Чавушоглу.