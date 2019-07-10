Медведев: ЕР готова говорить на любые темы с украинскими депутатами

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Единая Россия" готова говорить на любые темы с украинскими депутатами.
"Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что действительно в последнее время был дефицит общения. Правда, у нас была, как мне представляется, весьма продуктивная встреча, когда приезжал Юрий Анатольевич Бойко и Виктор Владимирович Медведчук в период президентской кампании. Мне кажется, мы обсудили темы, которые важны и для России, и для Украины, для огромного количества людей, включая восстановление нормального экономического сотрудничества, полноценного гуманитарного диалога и решения целого ряда насущных задач. Я уже не говорю о таких важнейших темах, как мир и решение тех проблем, которые в настоящий момент существуют в вашей стране", - сказал Медведев.
В московском офисе "Единой России" в среду прошла встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко, а также с членом политсовета партии Тарасом Козаком.