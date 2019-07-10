Медведев: ЕР готова говорить на любые темы с украинскими депутатами

"Говорить мы готовы на любые темы с учетом того, что действительно в последнее время был дефицит общения. Правда, у нас была, как мне представляется, весьма продуктивная встреча, когда приезжал Юрий Анатольевич Бойко и Виктор Владимирович Медведчук в период президентской кампании. Мне кажется, мы обсудили темы, которые важны и для России, и для Украины, для огромного количества людей, включая восстановление нормального экономического сотрудничества, полноценного гуманитарного диалога и решения целого ряда насущных задач. Я уже не говорю о таких важнейших темах, как мир и решение тех проблем, которые в настоящий момент существуют в вашей стране", - сказал Медведев.