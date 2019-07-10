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РИА Новости

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
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Виктор МедведчукЮрий БойкоДмитрий МедведевПолитика
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