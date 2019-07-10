Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Медведев встретился в Москве с украинскими политиками Бойко и Медведчуком. Обсудили выборы в Раду и поставки газа. Все согласны, что внятных сигналов от Зеленского пока так и не поступило pic.twitter.com/1CeCzKIV4t— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 июля 2019 г.