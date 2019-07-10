Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T16:12Z
https://ria.ru/20190710/1556391171.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/95/1551919517_1:0:2508:1410_1036x0_80_0_0_c800be4e549cc5b00add2d8256342b29.jpg
РИА Новости

Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов

Вчера, 16:12
537
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки студентов.
Данный законопроект, подготовленный депутатами в 2018 году, вносит изменения в ФЗ "Об образовании в РФ". Он подготовлен с целью совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документом определяется понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляются положения о сетевой форме реализации образовательных программ.
Урок английского языка в одной из московских школ. Архивное фото
Вчера, 13:09
ОНФ поддержал законопроект, разрешающий работать студентам педвузов
Также документ закрепляет за Минпросвещения полномочия по утверждению положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основное и среднее профессиональное образование, а за Минобрнауки – по утверждению положения о практической подготовке обучающихся по программам высшего образования.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.
Финалисты Олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов
9 июля, 13:40
Финалисты олимпиады НТИ предложат изменения программы вузов
Ранее правительство России опубликовало официальный отзыв, где сказано, что законопроект поддерживается с учетом ряда замечаний. В частности, указывается, что в документе необходимо определить ответственность образовательного учреждения, предоставляющего практику, в целях защиты жизни и здоровья обучающихся. Кроме того, отмечается необходимость сохранить особенности прохождения практики для тех, кто получает медицинское или фармацевтическое образование.
1202000
Обсудить 0
Навигатор абитуриентаГосдума РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла законопроект о введении сбора за продажу билетов на автовокзалах
РИА
Новости
Кот в кресле у батареи
Ученые рассказали, почему освежители воздуха опасны для кошек
Медведев: ЕР готова говорить на любые темы с украинскими депутатами
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Лента
новостей
Повар на кухне ресторана
Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
В московской многоэтажке произошел хлопок газа
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников
Корабли ВМФ получили системы связи с искусственным интеллектом
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
В крымской пещере "Таврида" нашли неизвестные ходы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния