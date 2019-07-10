Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки студентов.

Данный законопроект, подготовленный депутатами в 2018 году, вносит изменения в ФЗ "Об образовании в РФ". Он подготовлен с целью совершенствования правового регулирования организаций практической подготовки обучающихся. Документом определяется понятие "практическая подготовка обучающихся", а также закрепляются положения о сетевой форме реализации образовательных программ.

Также документ закрепляет за Минпросвещения полномочия по утверждению положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих основное и среднее профессиональное образование, а за Минобрнауки – по утверждению положения о практической подготовке обучающихся по программам высшего образования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за динамики изменения требований рынка труда за последние годы к выпускникам предъявляются все более высокие требования в части практической подготовки.