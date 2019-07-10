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РИА Новости

Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 10 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
"Я уже подавал иск в суд (по этому поводу - ред.) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России", - говорится в заявлении Сальвини, которое в среду распространил его пресс-офис.
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Вероятным поводом для этого заявления стала публикация портала Buzzfeed. В ней приводится расшифровка встречи представителей Сальвини с некими россиянами, якобы имевшая место в Москве в октябре прошлого года. Собеседники обсуждают финансирование партии Сальвини "Лига" через поставки российской нефти.
В феврале популярный итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал журналистское расследование под заголовком "3 миллиона для Сальвини". В этом материале утверждалось, что представители партии "Лига", входящей в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент. Тогда Сальвини заявил, что скандал, разгоревшийся после статьи L'Espresso, закончится так же, как двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы существовавшем сговоре между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией.
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В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма. В РФ неоднократно опровергали заявления о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран, в частности, в проведение выборов.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Маттео СальвиниМВД ИталииРоссияИталияВ мире
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