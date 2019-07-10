Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России

РИМ, 10 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

"Я уже подавал иск в суд (по этому поводу - ред.) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России", - говорится в заявлении Сальвини, которое в среду распространил его пресс-офис.

Вероятным поводом для этого заявления стала публикация портала Buzzfeed . В ней приводится расшифровка встречи представителей Сальвини с некими россиянами, якобы имевшая место в Москве в октябре прошлого года. Собеседники обсуждают финансирование партии Сальвини "Лига" через поставки российской нефти.

В феврале популярный итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал журналистское расследование под заголовком "3 миллиона для Сальвини". В этом материале утверждалось, что представители партии "Лига", входящей в правящую коалицию в Италии, вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии майских выборов в Европарламент. Тогда Сальвини заявил, что скандал, разгоревшийся после статьи L'Espresso, закончится так же, как двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы существовавшем сговоре между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией.

В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма. В РФ неоднократно опровергали заявления о вмешательстве Москвы во внутренние дела других стран, в частности, в проведение выборов.