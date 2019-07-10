ГД приняла законопроект о введении сбора за продажу билетов на автовокзалах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Минтранс полномочиями устанавливать фиксированный сбор за продажу билетов на автовокзалах, входящий в стоимость проездных документов.

"Целью проекта федерального закона является совершенствование действующей системы расчетов платы за услуги объекта транспортной инфраструктуры (автовокзала, автостанции), связанные с перевозками пассажиров автобусами", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему порядку расчётов, автовокзалы удерживают с автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей̆ проценты от общей суммы, полученной от продажи билетов и сбора за провоз багажа. Таким образом, на одном и том же маршруте у разных перевозчиков стоимость билетов может существенно отличаться в зависимости от комфортности транспортного средства.

"Таким образом, в целях устранения существующей проблемы некорректной системы взаиморасчетов между владельцами объектов транспортной̆ инфраструктуры и перевозчиками, развития электронных систем дистанционной продажи билетов необходимо законодательно создать условия, при которых экономика объектов транспортной инфраструктуры не зависела бы от объемов выполняемых ими агентских услуг", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов проекта, механизм, когда владельцами объектов транспортной̆ инфраструктуры устанавливается фиксированная величина тарифа на услуги, позволит прозрачно устанавливать цены на них, снижая риски их безосновательного повышения при сохранении прежнего уровня себестоимости услуги.