Мединский прокомментировал призыв снести памятник павшим под Прохоровкой

Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году. Архивное фото

Подбитый фашистский танк в районе станции Прохоровка в ходе сражения на Курской дуге в 1943 году

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал публикацию в немецкой газете Die Welt, призывающую снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.

Министр отметил, что "инсинуации в немецкой, европейской прессе" будут продолжаться и возрастать по мере приближения юбилея Победы.

"Красная армия снесла в свое время и панцерваффе, снесла вермахт, снесла все нацистское государство, и мы сносить ничего не будем", — заявил Мединский.

Он отметил, что проигравшая сторона всегда пытается выиграть войну в мемуарах, "так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе".

Побывать на Прохоровском поле, по мнению Мединского, — это "долг каждого русского человека", это необходимо, чтобы понять "атмосферу, магию этого места, где тысячи тонн металла покоятся и по сей день".