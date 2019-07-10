Мединский прокомментировал призыв снести памятник павшим под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал публикацию в немецкой газете Die Welt, призывающую снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Министр отметил, что "инсинуации в немецкой, европейской прессе" будут продолжаться и возрастать по мере приближения юбилея Победы.
"Красная армия снесла в свое время и панцерваффе, снесла вермахт, снесла все нацистское государство, и мы сносить ничего не будем", — заявил Мединский.
Он отметил, что проигравшая сторона всегда пытается выиграть войну в мемуарах, "так делали и нацистские генералы в 50-60-е годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе".
Побывать на Прохоровском поле, по мнению Мединского, — это "долг каждого русского человека", это необходимо, чтобы понять "атмосферу, магию этого места, где тысячи тонн металла покоятся и по сей день".
"Там есть памятник на входе двум танкам — наша "тридцатьчетверка" лобовым тараном уничтожает немецкий "тигр". Расстреляв весь боезапас и выйдя на сверхкороткую дистанцию, а это реальная история, спасая командира своего, одна из "тридцатьчетверок" на полном входу врезалась в "тигр", и произошел взаимный взрыв", — заключил министр.