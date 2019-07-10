Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:57Z
https://ria.ru/20190710/1556390323.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149691/22/1496912262_0:77:2730:1613_1036x0_80_0_0_d83f6b8da4ef4f58cd3ff4bac4e403aa.jpg
РИА Новости

Дроздов оценил имя атомного авианосца "Ламантин"

Вчера, 15:57
8683
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва"
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский ученый-зоолог, бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов в разговоре с РИА Новости предположил, почему представленный на стенде ОСК в Петербурге авианосец получил название "Ламантин". По его мнению, нельзя недооценивать дружелюбный вид животного.
Авианосец "Ламантин" проекта 11430Э, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который начался в среду. По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Пользователи соцсетей массово отреагировали на новость публикациями дружелюбных фото одноименного животного.
"Еще в советское время мы говорили, что наши боеголовки самые мирные. Почему должны быть обязательно агрессивными? Мы мирные, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Хорошее красивое название, звучит хорошо. Будем иметь такое мирное животное, что мало не покажется. Мы хотим, чтоб наш атомный авианосец никогда не применял оружие, которое у него есть. Только ответный удар, если что-то произойдет. Я бы не стал его гладить. Бегемот тоже чисто травоядный, но его тронешь - он так задаст. Как может отреагировать ламантин, я не пробовал, не в курсе. Но я не думаю, что он просто так даст себя зарезать", - сказал РИА Новости Дроздов.
Как отметил ученый, ламантин не водится в России, но его можно встретить, к примеру, на Амазонке.
Самолеты на борту авианесущего крейсера
Вчера, 12:43
Военный обозреватель: новый российский авианосец ‒ большая и сложная темаВ Крыловском государственном научном центре рассказали о концепции нового авианосца для ВМФ РФ. Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, какой может быть палубная авиация для нового авианосца.
1181710011
Обсудить 14
Николай ДроздовРоссияБезопасность
Популярные комментарии
В России все можно, но не сегодня. Сегодня пилят деньги и богатства страны на основе богатств и предприятий, доставшихся от СССР. Сейчас эпоха менеджеров на свой карман, а Россия и народ им и даром не нужны - они присвоили Россию ради своего обогащения и живут не ради ее развития
10 июля, 16:47
ssanek0711
40011010
Уровень кораблестроительного образования "сыпется" на глазах изумлённой публики.Ламантин-подводное животное.Назвать таким образом подлодку-понятно,но авианосец?Совсем фантазия отсохла?
10 июля, 17:33
jjasmin.kofe
1830003
Рекомендуем
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Ангела Меркель
Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния