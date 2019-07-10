Дроздов оценил имя атомного авианосца "Ламантин"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский ученый-зоолог, бывший телеведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов в разговоре с РИА Новости предположил, почему представленный на стенде ОСК в Петербурге авианосец получил название "Ламантин". По его мнению, нельзя недооценивать дружелюбный вид животного.
Авианосец "Ламантин" проекта 11430Э, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который начался в среду. По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМакет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Пользователи соцсетей массово отреагировали на новость публикациями дружелюбных фото одноименного животного.
"Еще в советское время мы говорили, что наши боеголовки самые мирные. Почему должны быть обязательно агрессивными? Мы мирные, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Хорошее красивое название, звучит хорошо. Будем иметь такое мирное животное, что мало не покажется. Мы хотим, чтоб наш атомный авианосец никогда не применял оружие, которое у него есть. Только ответный удар, если что-то произойдет. Я бы не стал его гладить. Бегемот тоже чисто травоядный, но его тронешь - он так задаст. Как может отреагировать ламантин, я не пробовал, не в курсе. Но я не думаю, что он просто так даст себя зарезать", - сказал РИА Новости Дроздов.
Как отметил ученый, ламантин не водится в России, но его можно встретить, к примеру, на Амазонке.
Вчера, 12:43Военный обозреватель: новый российский авианосец ‒ большая и сложная темаВ Крыловском государственном научном центре рассказали о концепции нового авианосца для ВМФ РФ. Военный обозреватель Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik ответил на вопрос, какой может быть палубная авиация для нового авианосца.