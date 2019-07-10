Дроздов оценил имя атомного авианосца "Ламантин"

"Еще в советское время мы говорили, что наши боеголовки самые мирные. Почему должны быть обязательно агрессивными? Мы мирные, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Хорошее красивое название, звучит хорошо. Будем иметь такое мирное животное, что мало не покажется. Мы хотим, чтоб наш атомный авианосец никогда не применял оружие, которое у него есть. Только ответный удар, если что-то произойдет. Я бы не стал его гладить. Бегемот тоже чисто травоядный, но его тронешь - он так задаст. Как может отреагировать ламантин, я не пробовал, не в курсе. Но я не думаю, что он просто так даст себя зарезать", - сказал РИА Новости Дроздов.