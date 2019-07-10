Москвичей призвали ездить на наземном транспорте в районе Бутовской линии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москвичам советуют пользоваться наземным транспортом в районе Бутовской линии столичного метро, где произошел сбой в движении поездов, сообщает Мосгортранс на своей странице в Twitter.
Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщила, что на Бутовской линии нет движения поездов от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.
В свою очередь, Мосгортранс опубликовал на своей странице в Twitter список автобусов, которые ходят в районе Бутовской линии метро.
"В районе Бутовской линии метро также работает бесплатный маршрут КМ. Автобусы курсируют между станциями "Улица Старокачаловская" и "Бунинская аллея" с остановками у метро "Улица Скобелевская", "Бульвар Адмирала Ушакова" и "Улица Горчакова"", - говорится в сообщении.