Москвичей призвали ездить на наземном транспорте в районе Бутовской линии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москвичам советуют пользоваться наземным транспортом в районе Бутовской линии столичного метро, где произошел сбой в движении поездов, сообщает Мосгортранс на своей странице в Москвичам советуют пользоваться наземным транспортом в районе Бутовской линии столичного метро, где произошел сбой в движении поездов, сообщает Мосгортранс на своей странице в Twitter

Ранее пресс-служба московского метрополитена сообщила, что на Бутовской линии нет движения поездов от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами.

В свою очередь, Мосгортранс опубликовал на своей странице в Twitter список автобусов, которые ходят в районе Бутовской линии метро.