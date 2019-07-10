Newsone потребовал от властей Украины прекратить давление на коллектив

Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом "Россия 1". Архивное фото

Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом "Россия 1"

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Украинский телеканал NewsОne требует от властей Украины прекратить давление из-за инициативы о проведении телемоста с РФ, говорится в заявлении коллектива, обнародованном в среду на сайте канала.

Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ. Член регулятора Сергей Костинский заявил, что Нацсовет обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки.

"Генпрокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос, не утихают публичные обвинения со стороны глав органов государственной власти, а также целого ряда политических сил – все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne. Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины", - говорится в заявлении телеканала

Телеканал также заявил, что проверками и угрозами запрета деятельности власти регулярно давят на неподконтрольные СМИ. "Этими же методами работников телеканала NewsOne пробуют запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов. Пока политические лидеры пиарятся и ведут борьбу за голоса избирателей, органы власти, призванные защищать журналистские права, им подыгрывают", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.