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РИА Новости

Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

Вчера, 15:52
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, тратил украденные деньги на спортивные ставки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", - сказала Ирина Волк.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. В среду был задержан ее муж Марат.
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Ирина ВолкМВД РоссииРеспублика БашкортостанПроисшествия
Популярные комментарии
Спрятал он их. Дурочку включил )))))
10 июля, 17:55
Тов Сухов
1210000
Думает , если все проиграл и рассказал об этом , то простят и отпустят
11 июля, 01:31
Владислав Семенов
1000000
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