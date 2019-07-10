Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, тратил украденные деньги на спортивные ставки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", - сказала Ирина Волк.
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. В среду был задержан ее муж Марат.