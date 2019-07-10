Муж обвиняемой в краже кассирши тратил деньги на ставки, считают в полиции

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, тратил украденные деньги на спортивные ставки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", - сказала Ирина Волк.