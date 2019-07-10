Власти заявили, что Армянской АЭС ничего не угрожает из-за аварии на ТЭЦ

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Армянской АЭС ничего не угрожает из-за сбоев в электроснабжении в республике, заявил в среду журналистам замминистра территориального управления и развития Акоп Варданян.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.