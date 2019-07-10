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РИА Новости

Власти заявили, что Армянской АЭС ничего не угрожает из-за аварии на ТЭЦ

Вчера, 15:47
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© Фото : ААЭСАрмянская АЭС в Мецаморе
Армянская АЭС в Мецаморе
© Фото : ААЭС
Армянская АЭС в Мецаморе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Армянской АЭС ничего не угрожает из-за сбоев в электроснабжении в республике, заявил в среду журналистам замминистра территориального управления и развития Акоп Варданян.
Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.
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"АЭС стоит с начала июня на ремонте и сейчас не генерирует (электроэнергию – ред.). Станция отключена от сети и берет электроэнергию в небольших количествах для своих целей. При сбоях энергоснабжение обеспечивалось дизельными генераторами. Никакой угрозы АЭС не было и нет", - сказал замминистра.
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