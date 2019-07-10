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РИА Новости

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Вчера, 15:47
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Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по республике Башкортостан по статье 160 УК РФ, установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по республике Башкортостан и регионального УФСБ", - сказала Ирина Волк.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Вчера, 11:45
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Как выяснили следователи, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала.
Хайруллина, которая исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми, а впоследствии была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани, предположительно, украла более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где работала старшим кассиром. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована. В среду источник РИА Новости в правоохранительных органах Башкирии сообщил, что ее мужа задержали в аэропорту Уфы.
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9 июля, 17:29
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
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МВД РоссииРеспублика БашкортостанМВД РФРоссияПроисшествия
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