Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по республике Башкортостан по статье 160 УК РФ, установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по республике Башкортостан и регионального УФСБ", - сказала Ирина Волк.

Как выяснили следователи, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала.