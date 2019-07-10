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РИА Новости

Союз журналистов Украины прокомментировал вызов на допрос продюсера NewsOne

Вчера, 15:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом "Россия 1"
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом "Россия 1". Архивное фото
КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал запугиванием вызов на допрос в генеральную прокуратуру генпродюсера телеканала NewsOne Василия Голованова.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
"Держитесь! Этот допрос - реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешней ГПУ, которая не защитила ни журналистов, ни медиа от атак, доверия нет", - написал Томиленко в комментарии под постом Голованова о вызове на допрос.
Ранее Голованов заявил, что ему передали повестку в генеральную прокуратуру Украины с нарушениями процедуры, не вручив лично в руки, и за 24 минуты до начала допроса.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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