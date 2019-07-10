Союз журналистов Украины прокомментировал вызов на допрос продюсера NewsOne

КИЕВ, 10 июл - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал запугиванием вызов на допрос в генеральную прокуратуру генпродюсера телеканала NewsOne Василия Голованова.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

"Держитесь! Этот допрос - реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешней ГПУ, которая не защитила ни журналистов, ни медиа от атак, доверия нет", - написал Томиленко в комментарии под постом Голованова о вызове на допрос.

Ранее Голованов заявил, что ему передали повестку в генеральную прокуратуру Украины с нарушениями процедуры, не вручив лично в руки, и за 24 минуты до начала допроса.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.