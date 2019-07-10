Путин призвал увеличить темпы роста экономики

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.

"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам. Он привел оценки за январь-май, по которым "ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%".

"Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста", - указал Путин, отметив, что для этого "необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы".

"Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции", - добавил глава государства. Он также констатировал, что безработица находится на рекордно низком уровне в 4,5%. "Тем не менее, нужно внимательно за этим следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу", - указал президент.

Важнейшей стратегической задачей, по словам Путина, является рост эффективности российской экономики. "В том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны обратить самое пристальное внимание", - обратился президент к участникам совещания.