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РИА Новости

Путин призвал увеличить темпы роста экономики

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 10 июля 2019
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. 10 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует увеличить темпы роста.
"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам. Он привел оценки за январь-май, по которым "ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%".
"Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста", - указал Путин, отметив, что для этого "необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы".
"Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции", - добавил глава государства. Он также констатировал, что безработица находится на рекордно низком уровне в 4,5%. "Тем не менее, нужно внимательно за этим следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу", - указал президент.
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Важнейшей стратегической задачей, по словам Путина, является рост эффективности российской экономики. "В том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан, на что мы должны обратить самое пристальное внимание", - обратился президент к участникам совещания.
Он добавил, что необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат. "Два последних года инвестиции в основной капитал прибавляли более 4%, а по итогам первого квартала текущего года прирост составил 0,5%... Возможно, это определенные корректировки после достаточно приличного роста, но надо посмотреть, что здесь происходит", - добавил президент. На его взгляд, также "особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив".
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Призывами тут не обойтись...... Может пора на покой руководителям которые двадцатый год уже рулят? Не заменимых нет.
10 июля, 15:40
Арсений Понфиленко
3210104
И махнул волшебной палочкой))
10 июля, 15:52
СССосед Соседов
13190002
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