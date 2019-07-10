В Чернобыльской зоне отчуждения создадут зеленый коридор для туристов

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.
Ранее пресс-секретарь президента сообщила, что Зеленский в среду примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции.
"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область, трансляцию вел телеканал NewsOne.
По его словам, будет создан зеленый коридор для туристов и устранены условия для мелкой коррупции. "Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнает, приехав в пункт пропуска", - сказал глава государства.
Он добавил, что также будет снят запрет на фото- и видеосъемку в зоне отчуждения.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года. Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 года.