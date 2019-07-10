В Чернобыльской зоне отчуждения создадут зеленый коридор для туристов

Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.

Ранее пресс-секретарь президента сообщила, что Зеленский в среду примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область, трансляцию вел телеканал NewsOne

По его словам, будет создан зеленый коридор для туристов и устранены условия для мелкой коррупции. "Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнает, приехав в пункт пропуска", - сказал глава государства.

Он добавил, что также будет снят запрет на фото- и видеосъемку в зоне отчуждения.