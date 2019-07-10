Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:30Z
https://ria.ru/20190710/1556389057.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/43/1555544377_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c8bda84327ba0cef28e33dc47b2c8570.jpg
РИА Новости

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут зеленый коридор для туристов

Вчера, 15:30
3869
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) имени Владимира Ильича Ленина в городе Припять
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов и снятие запрета на фото- и видеосъемку.
Ранее пресс-секретарь президента сообщила, что Зеленский в среду примет участие в запуске в эксплуатацию нового укрытия на Чернобыльской атомной электростанции.
Предупреждающий знак о радиоактивности
9 июля, 12:05
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", - заявил Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область, трансляцию вел телеканал NewsOne.
По его словам, будет создан зеленый коридор для туристов и устранены условия для мелкой коррупции. "Больше не будет огромных очередей на КПП и неожиданных отказов, о которых человек узнает, приехав в пункт пропуска", - сказал глава государства.
Он добавил, что также будет снят запрет на фото- и видеосъемку в зоне отчуждения.
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в городе Припять
27 июня, 04:36
Сериал "Чернобыль" рассказывает о героизме граждан СССР, заявил сценарист
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Украинские власти хотят превратить Чернобыльскую станцию в безопасную систему с помощью новой защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года. Введение в эксплуатацию нового конфайнмента над ЧАЭС ранее планировалось в декабре 2018 года.
241134510
Обсудить 10
ТуризмтуристыНовости - ТуризмЧернобыльВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зелёный коридор с естественной подсветкой
10 июля, 16:36
Владислав Семенов
2130003
В свинцовых шортах и с трезубцем попрыгать в гости пригласил
10 июля, 17:33
Timur Umahanov
390002
Рекомендуем
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
РИА
Новости
Ангела Меркель
Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Лента
новостей
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния