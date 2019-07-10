ЧФ опроверг сообщения о заходе "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ опроверг заход сторожевого корабля "Сметливый" в зону проведения учений НАТО Sea Breeze-2019.

Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины заявила, что "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы в рамках учений Sea Breeze.

"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности", - сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Там отметили, что "Сметливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству. "При этом "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права", - подчеркивается в сообщении.

Как утверждали в украинских ВМС, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но якобы "сделал вид, что у него проблемы со связью".

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где одновременно проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. В них задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".