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РИА Новости

ЧФ опроверг сообщения о заходе "Сметливого" в зону учений Sea Breeze

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze-2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ опроверг заход сторожевого корабля "Сметливый" в зону проведения учений НАТО Sea Breeze-2019.
Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины заявила, что "Сметливый" зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы в рамках учений Sea Breeze.
"Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота "Сметливый" в запретную зону проведения учений Sea Breeze-2019 не соответствует действительности", - сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Там отметили, что "Сметливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству. "При этом "Сметливый" действует в строгом соответствии с нормами международного права", - подчеркивается в сообщении.
Как утверждали в украинских ВМС, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но якобы "сделал вид, что у него проблемы со связью".
Облет акватории Черного моря в дни учения стран НАТО Sea Breeze 2019
5 июля, 12:15
Опубликовано видео наблюдения за американским эсминцем в Черном море
Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где одновременно проходят военно-морские учения НАТО Sea Breeze. В них задействованы около десяти кораблей, в частности большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".
Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в маневрах будут задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. В МИД РФ в свою очередь назвали проведение украинско-американских учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.
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Клинцевич: спасибо НАТО за учения в Черном море!Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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