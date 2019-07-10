Власти оценили экономический эффект от проведения ИННОПРОМа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Экономический эффект от проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге составляет порядка 1,5-2 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

"Екатеринбург становится центром крупных международных событий. Это несет определенный экономический эффект, есть определенные методики подсчета. От ИННОПРОМА в том формате, который мы сегодня имеем, экономический эффект за четыре дня его проведения составляет около 1,5-2 миллиардов рублей", – сказал Орлов в ходе заседания регионального политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия".

Он отметил, что в выставке в 2019 году участвует более 600 компаний-экспонентов, также представлено 15 национальных экспозиций.

"Это значит, что государства финансируют участие своих экспонентов в международном выставочном мероприятии", - пояснил замгубернатора.