Власти оценили экономический эффект от проведения ИННОПРОМа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Экономический эффект от проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге составляет порядка 1,5-2 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
"Екатеринбург становится центром крупных международных событий. Это несет определенный экономический эффект, есть определенные методики подсчета. От ИННОПРОМА в том формате, который мы сегодня имеем, экономический эффект за четыре дня его проведения составляет около 1,5-2 миллиардов рублей", – сказал Орлов в ходе заседания регионального политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия".
Он отметил, что в выставке в 2019 году участвует более 600 компаний-экспонентов, также представлено 15 национальных экспозиций.
"Это значит, что государства финансируют участие своих экспонентов в международном выставочном мероприятии", - пояснил замгубернатора.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.