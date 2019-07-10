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2019-07-10T15:24Z
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РИА Новости

Три жительницы Перми попали в больницу после грозы

Вчера, 15:24
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ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Три женщины в Перми получили различные травмы и были госпитализированы в медучреждения после сильной грозы со шквалистым ветром, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.
В среду около 14.00 (12.00 мск) в Перми прошла гроза со шквалистым ветром. По данным краевого минздрава, во время урагана пострадали три человека, среди которых два волонтера, работающие в фестивальном городке на эспланаде, - на них упали ландшафтные конструкции. Еще одна женщина сидела c семьей в машине у входа в зоопарк. Во время грозы, как уточняет минздрав, на автомобиль упало дерево и разбило лобовое стекло.
"Женщина, 34 года, получила нейротравму. Девушка, 19 лет, получила ушибы и травмы головы, перелом костей правой стороны стопы. Женщина из автомобиля, 51 год, диагноз: нейроциркуляторная астения", - говорится в сообщении ведомства.
По данным администрации Перми, глава города Дмитрий Самойлов проведет в среду внеплановое заседание комиссии по ЧС по устранению последствий шквалистого ветра.
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"Все службы, задействованные в устранении последствий грозы, переведены в усиленный режим работы. В настоящее время подрядные организации расчищают проезды от упавших деревьев и веток. Городская служба спасения также подключилась к уборке сломанных деревьев. В работе задействованы 5 оперативных групп городской службы спасения и 1 краевой", - отмечают в мэрии.
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на территории региона до 20.00 (18.00 мск) 11 июля. В этот период в отдельных районах ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.
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ПермьПроисшествия
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