Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.

"В электроэнергетической системе Армении произошел перепад напряжения, в результате чего сработали защитные системы генерирующих станций. Сначала была отключена Разданская ТЭЦ, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.