Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:23Z
https://ria.ru/20190710/1556388819.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении

Вчера, 15:23
461
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил, что из-за аварии в энергетической системе в среду были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый блок Разданской ТЭЦ. По его словам, по всей республике возможны отключения электроэнергии, ведутся работы для решения проблемы до 18.00 мск.
Линии электропередачи во Львовской области
Вчера, 12:58
В Армении предупредили о возможных отключениях электричества по всей стране
"В электроэнергетической системе Армении произошел перепад напряжения, в результате чего сработали защитные системы генерирующих станций. Сначала была отключена Разданская ТЭЦ, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
Отмечается, что сейчас колебаний в напряжении нет, стабильность ведутся ремонтно-аварийные работы, энергоснабжение постепенно восстанавливается. В министерстве заявили, что причины аварии изучит специальная рабочая группа.
200120
Обсудить 0
АрменияВ мире
Рекомендуем
В Армении предупредили о возможных отключениях электричества по всей стране
РИА
Новости
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Три жительницы Перми попали в больницу после грозы
Армянская АЭС в Мецаморе
Власти заявили, что Армянской АЭС ничего не угрожает из-за аварии на ТЭЦ
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
Додон поддержал решение России расширить список компаний-экспортеров
Пригород Дамаска Дума
Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии
Педерсен сообщил об успешных переговорах с главой МИД Сирии
В Ереване шестерых сторонников Кочаряна доставили в отделения полиции
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
КСИР отрицает, что иранские корабли мешали проходу британского судна
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Путин 11 июля проведет встречу с президентом Киргизии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
Лента новостейМолния