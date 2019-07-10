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РИА Новости

Генсек ООН призвал поддержать африканские страны в борьбе с террором

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ООН, 10 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Найроби на конференции по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму, призвал международное сообщество оказывать поддержку Африке в ее борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба всемирной организации.
По словам генсека ООН, угроза терроризма в Африке распространяется и дестабилизирует ситуацию в целых регионах.
"Есть острая потребность в том, чтобы международное сообщество поддержало страны-члены ООН в этом регионе для укрепления национального потенциала и устойчивости в отношении терроризма", - сказал Гутерреш, которого цитирует пресс-служба ООН.
Он выразил уверенность, что африканские миротворческие и контртеррористические операции должны иметь четкий мандат Совбеза ООН, подкрепленный достаточной, предсказуемой и устойчивой финансовой поддержкой за счет обязательных взносов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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Антониу ГутеррешООНВ мире
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