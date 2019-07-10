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РИА Новости

Мужа кассирши, подозреваемой в краже из банка, задержали

Вчера, 15:22
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© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
УФА, 10 июл — РИА Новости. Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов рублей из банка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
"В аэропорту Уфы задержали мужа кассирши Марата Хайруллина. Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале", — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала "Россия 1", Хайруллина приглашали в Москву на шоу Андрея Малахова.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мужчину подозревают в причастности к кражам.
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Следователи выяснили, что Хайруллин неоднократно приезжал в банк и забирал у жены деньги, которые она воровала, в том числе валюту.
"В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", — уточнила представитель ведомства.
В конце мая из кассы Россельхозбанка в башкирском городе Салавате пропало более 20 миллионов рублей. В это же время вместе с мужем и дочерьми бесследно исчезла старший кассир. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.
Женщину задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. Хайруллину обнаружили после того, как она включила мобильный телефон, чтобы проверить, поступили ли социальные выплаты на детей.
Уголовное дело открыто по статье "Присвоение или растрата".
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