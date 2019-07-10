Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:19Z
https://ria.ru/20190710/1556388725.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сургуте разбили микроавтобус бизнесмена из Ямала

Вчера, 15:19
614
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные в Сургуте (ХМАО) разбили микроавтобус бизнесмена из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, факт повреждения машины подтвердили в полиции.
"Рано утром на стоянке около сургутского аэропорта неизвестные напали на микроавтобус, который незадолго до этого привез пассажиров из Ноябрьска. У машины серьезные повреждения, побиты стекла, порезаны шины. Микроавтобус принадлежит предпринимателю из Ямала", - сообщил источник.
В региональном управлении МВД заявили РИА Новости, что выясняют подробности случившегося.
"Факт повреждения автомобиля зарегистрирован, наши сотрудники занимаются, идет проверка. Решения никакого пока не принято", - сказал представитель ведомства.
Ряд местных СМИ уже предложили свои причины произошедшего - конкуренция между ямальскими перевозчиками. В частности, владелец автомобиля рассказал интернет-изданию "Ноябрьск 24", что ранее ему поступали угрозы с требованиями оставить транспортный бизнес. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных структурах отметил, что в мае в Сургуте на автомобиль бизнесмена из Ноябрьска уже "покушались" неизвестные, повредив колеса микроавтобуса, однако обращался ли пострадавший в полицию после того случая, неизвестно.
Микроавтобус, пострадавший в ДТП под Красноярском. 8 июля 2019
8 июля, 17:59
В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
0110100
Обсудить 0
СургутПроисшествия
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Лента
новостей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Анатолий Шарий
Суд в Киеве признал законным отмену заочного ареста Шария, сообщили СМИ
Декоративный поросенок
В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Три жительницы Перми попали в больницу после грозы
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
В Башкирии троих молодых людей заподозрили в изнасиловании девочки
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
Лента новостейМолния