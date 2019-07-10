В Сургуте разбили микроавтобус бизнесмена из Ямала

"Рано утром на стоянке около сургутского аэропорта неизвестные напали на микроавтобус, который незадолго до этого привез пассажиров из Ноябрьска. У машины серьезные повреждения, побиты стекла, порезаны шины. Микроавтобус принадлежит предпринимателю из Ямала", - сообщил источник.

Ряд местных СМИ уже предложили свои причины произошедшего - конкуренция между ямальскими перевозчиками. В частности, владелец автомобиля рассказал интернет-изданию "Ноябрьск 24", что ранее ему поступали угрозы с требованиями оставить транспортный бизнес. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных структурах отметил, что в мае в Сургуте на автомобиль бизнесмена из Ноябрьска уже "покушались" неизвестные, повредив колеса микроавтобуса, однако обращался ли пострадавший в полицию после того случая, неизвестно.