В Сургуте разбили микроавтобус бизнесмена из Ямала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Неизвестные в Сургуте (ХМАО) разбили микроавтобус бизнесмена из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, факт повреждения машины подтвердили в полиции.
"Рано утром на стоянке около сургутского аэропорта неизвестные напали на микроавтобус, который незадолго до этого привез пассажиров из Ноябрьска. У машины серьезные повреждения, побиты стекла, порезаны шины. Микроавтобус принадлежит предпринимателю из Ямала", - сообщил источник.
В региональном управлении МВД заявили РИА Новости, что выясняют подробности случившегося.
"Факт повреждения автомобиля зарегистрирован, наши сотрудники занимаются, идет проверка. Решения никакого пока не принято", - сказал представитель ведомства.
Ряд местных СМИ уже предложили свои причины произошедшего - конкуренция между ямальскими перевозчиками. В частности, владелец автомобиля рассказал интернет-изданию "Ноябрьск 24", что ранее ему поступали угрозы с требованиями оставить транспортный бизнес. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных структурах отметил, что в мае в Сургуте на автомобиль бизнесмена из Ноябрьска уже "покушались" неизвестные, повредив колеса микроавтобуса, однако обращался ли пострадавший в полицию после того случая, неизвестно.