Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T15:18Z
https://ria.ru/20190710/1556388688.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155025/19/1550251990_107:0:2969:1610_1036x0_80_0_0_f3b72560dbf64c4f96d95e3956c75ad1.jpg
РИА Новости

Минобороны может создать единую базу данных по здоровью призывников

Вчера, 15:18
152
© РИА Новости / Павел ЛисицынПризывник во время прохождения призывной комиссии
Призывник во время прохождения призывной комиссии
© РИА Новости / Павел Лисицын
СТАВРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ прорабатывает возможность создания единой информационной системы для получения полноценных и достоверных сведений о состоянии здоровья призывников, сообщил в среду начальник отделения Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Сергей Коробко.
"В министерстве обороны прорабатывается направление по формированию единой системы электронного информационного обмена с субъектами РФ по вопросам здоровья граждан", - сказал он на заседании межведомственной комиссии в Ставрополе.
Предполагается, что информационная система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника, исключит возможность предоставления призывниками недостоверных сведений.
"Для понимания объективной картины о здоровье гражданина военным комиссариатом запрашивается ряд сведений из различных медицинских организаций... Переход современных медицинских организаций на цифровую систему документации приводит зачастую к ее отсутствию в бумажном виде, либо ее несостоятельности по содержанию", - пояснил Коробко.
Нашивки на военную форму для призывников
Вчера, 14:27
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
По словам начальника центра, в России в полной мере создана и работает система отбора, которая позволяет не допустить попадания в войска людей с высокой склонностью к общественно-опасному поведению. В результате дополнительных обследований ограниченно годными к военной службе в 2018 году были признаны 2,5 тысячи человек.
400001
Обсудить 0
Министерство обороны РФОбщество
Рекомендуем
Повар на кухне ресторана
Социологи выяснили, что россияне предпочитают заказывать в ресторане
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла законопроект о введении сбора за продажу билетов на автовокзалах
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде готовы встретиться с грузинскими парламентариями
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии обвинил косовоалбанские власти во лжи
Лента
новостей
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково. 11 июля 2019
Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву
Работа кондитерской фабрики
Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог
Нашивки на военную форму для призывников
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
Сотрудник в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
Kaspersky Lab обнаружила программу-шпион, способную читать чаты в Telegram
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. 9 июля 2019
Синод РПЦ утвердил рекомендации о работе с представителями субкультур
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Глава Евросовета назвал распад СССР "счастливым событием"
Картина Уильяма Тернера Уолтон-Бриджес
Пейзаж Уильяма Тернера удалось оставить в Великобритании благодаря лотерее
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов
Замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
Лента новостейМолния