Минобороны может создать единую базу данных по здоровью призывников

СТАВРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ прорабатывает возможность создания единой информационной системы для получения полноценных и достоверных сведений о состоянии здоровья призывников, сообщил в среду начальник отделения Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны Сергей Коробко.

"В министерстве обороны прорабатывается направление по формированию единой системы электронного информационного обмена с субъектами РФ по вопросам здоровья граждан", - сказал он на заседании межведомственной комиссии в Ставрополе.

Предполагается, что информационная система позволит оперативно уточнять медицинские данные призывника, исключит возможность предоставления призывниками недостоверных сведений.

"Для понимания объективной картины о здоровье гражданина военным комиссариатом запрашивается ряд сведений из различных медицинских организаций... Переход современных медицинских организаций на цифровую систему документации приводит зачастую к ее отсутствию в бумажном виде, либо ее несостоятельности по содержанию", - пояснил Коробко.