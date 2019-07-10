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2019-07-10T15:07Z
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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявление Киева об обстреле ополченцами Водяного

Вчера, 15:07
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Заявление украинских силовиков о якобы обстреле ополчением подконтрольного Киеву Водяного является сфабрикованным, оно сделано для оправдания обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии, заявил в среду начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее украинские силовики заявили, что в результате обстрела в подконтрольном Киеву населенном пункте Водяное сгорел дом.
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"Преступное командование карательной операции в сговоре со своими коллегами из СЦКК погрязли во лжи при обвинении наших подразделений в обстрелах подконтрольных им населенных пунктов", - сказал Безсонов журналистам.
Он добавил, что в качестве доказательств обстрела подконтрольного Киеву Водяного украинские силовики представили фотографии, "неоднократно уже использованные ранее для обвинения Народной милиции".
Безсонов выразил мнение, что таким образом украинские силовики стремятся "оправдаться перед общественностью за применение 8 июля 152–миллиметровой артиллерии по населенным пунктам Красноармейское и Ленинское, где разрушено более 30 домов и повреждена школа".
По его словам, силовики препятствуют полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, чтобы скрыть присутствие тяжелой артиллерии у линии соприкосновения. "Нами выявлены многочисленные факты работы мобильных групп радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава 305 батальона РЭБ ВСУ, преимущественно на мариупольском направлении, где в последние трое суток активно применяется запрещенная минскими договоренностями ствольная артиллерия 152 и 122-миллиметровых калибров", - заявил Безсонов.
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