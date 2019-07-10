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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод РПЦ утвердил рекомендации о работе с представителями субкультур

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. 9 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. 9 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви в связи с ростом числа различных молодежных субкультур принял специальный документ относительно приходской работы с такого рода молодежью, в котором дал подробные рекомендации священникам, как вести себя с молодыми людьми и каким образом рассказывать им о христианстве.
В "Пастырских рекомендациях", утвержденных Синодом, отмечается, что "практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам (музыкантам, идеологам уголовной "романтики", националистических организаций и пр.), каким-либо придуманным образам (из мира фэнтези, аниме), отрицающим традиционные общественные нормы (панки, хиппи, готы и др.), то есть, в конечном итоге - кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей, даже если речь идет о наиболее "безобидных" субкультурах".
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"Целью работы с представителями субкультур должно стать желание показать им полноту жизни в Церкви со Христом, а не желание переделать молодого человека и вытянуть из субкультуры (кроме деструктивных)", - говорится, в частности, в документе.
Авторы рекомендаций обращают внимание на то, что когда священник начинает общаться с представителями субкультурных движений, "за эпатажным внешним видом или манерой поведения важно увидеть личность молодого человека", и "необходимо вдумчиво и со вниманием слушать молодых людей иных взглядов".
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"Священнослужитель должен находить темы для коммуникации, которые вызывали бы интерес у представителей субкультур, и не акцентировать внимание на разнице в понимании жизненных ценностей. Не имеет смысла заигрывать с молодежью и "спускаться" до ее сленгового языка, но учитывать понятийный аппарат надо: одно и то же слово может иметь разное понимание и даже значение", - говорится в документе.
При дальнейшем общении "молодые люди должны почувствовать любовь и поддержку Церкви в лице приходского священника и общины", говорится в рекомендациях.
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