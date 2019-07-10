Эксперты назвали проблемы оппозиции на выборах в МГД

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты во время избирательной кампании в Мосгордуму демонстрируют отсутствие скоординированных действий и неумение превращать свои действия в истории успеха, заявили участники круглого стола "Итоги первого этапа избирательной кампании - 2019", прошедшего в Фонде развития гражданского общества.

"Там есть некоторое количество сильных кандидатов, но насколько эти кандидаты сумеют преодолеть квалификационные требования, большой вопрос. Это во-первых. Во-вторых, главная проблема - это отсутствие скоординированных действий", - сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Он добавил, что между представителями различных оппозиционных структур уже вспыхивают конфликты и непонимание.

"Я, честно говоря, на какие-то серьезные шансы оппозиции смотрю скептически", - подчеркнул Костин.

По мнению президента Фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, у оппозиционных кандидатов в Москве пока не получается превратить локальные достижения в длительные истории успеха.

"Есть проблема у оппозиции в Москве: неумение протягивать свои действия в свои успехи. Успех у оппозиции на муниципальных выборах был? Очевидно был. Удалось ли конвертировать это в историю успеха, желание, чтобы все жили как в Гагаринском, Красносельском? Наверное, в Москве такого ожидания не появилась и мощной повестки местной не возникло там, где удалось победить на выборах в муниципальные собрания", - пояснил он.

Костин добавил, что оппозиция на выборах в Мосгордуму пока не предложила и позитивной повестки.