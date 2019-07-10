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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперты назвали проблемы оппозиции на выборах в МГД

Вчера, 15:01
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты во время избирательной кампании в Мосгордуму демонстрируют отсутствие скоординированных действий и неумение превращать свои действия в истории успеха, заявили участники круглого стола "Итоги первого этапа избирательной кампании - 2019", прошедшего в Фонде развития гражданского общества.
"Там есть некоторое количество сильных кандидатов, но насколько эти кандидаты сумеют преодолеть квалификационные требования, большой вопрос. Это во-первых. Во-вторых, главная проблема - это отсутствие скоординированных действий", - сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Он добавил, что между представителями различных оппозиционных структур уже вспыхивают конфликты и непонимание.
"Я, честно говоря, на какие-то серьезные шансы оппозиции смотрю скептически", - подчеркнул Костин.
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По мнению президента Фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, у оппозиционных кандидатов в Москве пока не получается превратить локальные достижения в длительные истории успеха.
"Есть проблема у оппозиции в Москве: неумение протягивать свои действия в свои успехи. Успех у оппозиции на муниципальных выборах был? Очевидно был. Удалось ли конвертировать это в историю успеха, желание, чтобы все жили как в Гагаринском, Красносельском? Наверное, в Москве такого ожидания не появилась и мощной повестки местной не возникло там, где удалось победить на выборах в муниципальные собрания", - пояснил он.
Костин добавил, что оппозиция на выборах в Мосгордуму пока не предложила и позитивной повестки.
"Даже у собственной аудитории очень мало интереса к тому, что они делают. Поэтому вопрос протянуть интерес, он нелинейный. Даже для того, чтобы сплотить свою аудиторию, тем маловато, нет позитивных историй успеха, нет повестки, нет четкого определения, зачем мы это делаем", - заявил он.
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