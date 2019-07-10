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2019-07-10T15:01Z
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РИА Новости

В ДНР сообщили об одном погибшем из-за обстрелов

Вчера, 15:01
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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник", - сказал Безсонов.
По его словам, украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 109 снарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, а также почти 100 мин.
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