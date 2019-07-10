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РИА Новости
Республика Татарстан

"Татнефть" и "Казмунайгаз" будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть" на выставке "Нефтегаз-2019"
Эмблема нефтяной компании Татнефть на выставке Нефтегаз-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Татнефть" и "Казмунайгаз" подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество компаний в нефтегазовой отрасли и в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Документ предполагает сотрудничество в области анализа, геологического изучения и проведения совместных геологоразведочных работ; оказания консультационных услуг и технической поддержки при реализации проектов по нефтепереработке, нефтехимии и газохимии", - говорится в релизе.

Компании также будут проводить совместные научные и проектные работы в области нефтедобычи и разработки месторождений.
Меморандум был подписан в рамках встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления крупнейшего акционера "Казмунайгаза" - фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова.
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"Казмунайгаз" является ведущей вертикально-интегрированной нефтегазовой компанией Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.
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Республика ТатарстанКазмунайгазТатнефтьЭкономика
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