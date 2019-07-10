"Татнефть" и "Казмунайгаз" будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Татнефть" и "Казмунайгаз" подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество компаний в нефтегазовой отрасли и в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Документ предполагает сотрудничество в области анализа, геологического изучения и проведения совместных геологоразведочных работ; оказания консультационных услуг и технической поддержки при реализации проектов по нефтепереработке, нефтехимии и газохимии", - говорится в релизе.

Компании также будут проводить совместные научные и проектные работы в области нефтедобычи и разработки месторождений.

Меморандум был подписан в рамках встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и председателя правления крупнейшего акционера "Казмунайгаза" - фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова.