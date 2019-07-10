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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО генерала Дрыманова

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
Александр Дрыманов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Мосгорсуд в среду продлил заключение под стражу бывшего руководителя столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова по делу о взятках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Предварительное следствие по делу о двух взятках завершено. В связи с этим защита просила перевести генерала под домашний арест, но суд оказался непреклонен.
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"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражей сроком до 16 октября 2019 года", — сказал судья.
Оказавшись на свободе, считает следствие, Дрыманов скроется и/или свяжется с другими фигурантами, находящимися в международном розыске.
Адвокат Дрыманова Марк Каверзин сообщил РИА Новости, что защита обжалует продление и настаивает на том, что дело должен расследовать Следственный комитет, а не ФСБ.
"Кроме того, в одном из эпизодов взятки нет взяткодателя. Посредник Дмитрий Смычковский в розыске, который якобы передавал деньги в интересах Захария Калашова, а сам взяткодатель следствием не установлен", — сказал адвокат.
По его мнению, из доказательств у следствия есть лишь показания бывшего подчиненного Дрыманова - экс-генерала Дениса Никандрова.
Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной "зачистки" Следственного комитета. В начале мая адвокат генерала Денис Кобелев сообщил РИА Новости, что генералу предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам взяток и защита начала знакомиться с материалами. Дрыманов, по словам адвоката, виновным себя не признает.
По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч. Другими фигурантами этого эпизода являются бывший начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко.
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Второй эпизод Дрыманова связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 годам колонии за взятку в миллион долларов, но уже в этом июне досрочно вышел на свободу.
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Александр ДрымановСледственный комитет РФФСБ РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
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