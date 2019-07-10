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РИА Новости
Оренбургская область

Оренбуржцы смогут проконсультироваться с ведущими врачами региона онлайн

Вчера, 14:56
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© Fotolia / Photographee.euОнлайн-консультация с доктором
Онлайн-консультация с доктором
© Fotolia / Photographee.eu
ОРЕНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Областной центр медицинской профилактики в Оренбурге запустил онлайн-программу "Поговорите с доктором", которая позволит жителям Оренбуржья напрямую задать вопросы ведущим медикам региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
В программе, созданной в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Укрепление общественного здоровья", каждый третий четверг месяца в течение часа специалисты будут отвечать на вопросы оренбуржцев о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диагностике и лечении онкозаболеваний, сахарного диабета.

"Первый выпуск будет посвящен профилактике онкозаболеваний, на вопросы жителей региона ответит главный врач областного онкодиспансера Алексей Климушкин", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что власти Оренбуржья уделяют особое внимание развитию здравоохранения в регионе.
В начале июля в Оренбурге открылся новый амбулаторный центр гемодиализа площадью 400 квадратных метров, рассчитанный на 17 аппаратов "искусственная почка". 38 пациентов с хронической почечной недостаточностью – жителей Северного округа Оренбурга – уже получают необходимую медпомощь.
"Новый гемодиализный центр, открытый в Оренбурге, - это большой шаг для приближения медицинской помощи к людям, которым жизненно необходима "искусственная почка". Еще в конце 2017 года о проблеме доступности для оренбуржцев диализных процедур говорил президент на прямой линии. Тогда глава государства отметил, что единственное решение – выделять больше средств на строительство новых медицинских учреждений. И такое решение было принято", - сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на церемонии открытия гемодиализного центра.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в Оренбургской области открылись два новых гемодиализных центра на востоке и западе региона – в Бугуруслане и Медногорске. В этом году власти региона планируют открыть еще один гемодиализный центр в Бузулуке, на территории городской больницы. Центр, где будут работать 30 аппаратов, примет первых пациентов уже этой осенью.
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На сегодняшний день гемодиализные центры работают в шести городах Оренбуржья – Орске, Бузулуке, Бугуруслане, Новотроицке, Медногорске и в Оренбурге.
"Если будет необходимость, то обязательно будем расширять сеть. Возможности для этого есть. Ежегодно на здравоохранение региона выделяется порядка 20 миллиардов рублей. Еще почти 24 миллиарда в течение пяти лет будут направлены в оренбургскую медицину по линии национального проекта "Здравоохранение". Уверен, что это поможет нам решить многие вопросы и сделать высокотехнологичную медицинскую помощь еще более доступной для оренбуржцев", - заявил Паслер.
По данным пресс-службы, всего услугами центров гемодиализа пользуются почти шестьсот жителей региона, более ста жителей получают перитонеальный диализ, 150 человек живут с пересаженной почкой. Заместительная почечная терапия проводится для пациентов бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.
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