Власти Москвы опровергли данные о штрафе за неправильную парковку Доренко

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Москвы опровергли информацию о штрафе за неправильную парковку журналиста Сергея Доренко, выписанном после его смерти, приставы возбудили делопроизводство по его давним штрафам, однако в ближайшее время его прекратят, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Ранее в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов появились данные о штрафе Доренко на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.

"Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ. Никто не будет ничего взыскивать, конечно же. Просто прекратят производство и все", - сообщили в пресс-службе МАДИ.