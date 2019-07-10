В Москве второй за день сбой произошел на Бутовской линии метро

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Повторный сбой в движении поездов произошел в среду днем на Бутовской линии московского метрополитена, на этот раз причиной стало отсутствие напряжения на путях, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об остановке движения поездов от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до станции "Бунинская аллея" из-за неисправности состава. В 13.59 движение было восстановлено.