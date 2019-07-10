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РИА Новости

В Москве второй за день сбой произошел на Бутовской линии метро

Вчера, 14:56
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию "Савеловская"
Поезд прибывает на станцию Савеловская
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Повторный сбой в движении поездов произошел в среду днем на Бутовской линии московского метрополитена, на этот раз причиной стало отсутствие напряжения на путях, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об остановке движения поездов от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до станции "Бунинская аллея" из-за неисправности состава. В 13.59 движение было восстановлено.
"Вновь остановлено метро на этом участке - пропало напряжение", - сказал собеседник агентства.
В московском метро запустили тематический поезд Спасибо, донор!
Вчера, 11:28
В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"
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