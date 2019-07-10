В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Всего в захоронении, по предварительной оценке, могут находиться останки 150 воинов.
3 июля, 14:56"Удивительный случай". Эксперт об обнаружении на границе Украины танка КВ-1На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин назвал находку поисковиков очень важной.
"Из земли подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди которых первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы и ложки", — говорится в пресс-релизе.
Среди прочих найдены останки двух женщин — младших лейтенантов. При них были медицинские принадлежности и флакон духов.
Обнаруженные останки с воинскими почестями предадут земле на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.
В экспедиции участвовали военные Красносельской мотострелковой бригады и поисковый отряд "Советский патриот".