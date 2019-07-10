Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T14:48Z
https://ria.ru/20190710/1556387377.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/98056/23/980562395_0:406:2598:1867_1036x0_80_0_0_4eba4fe07588caa49c48c9da9b73a4ce.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

Вчера, 14:48
7620
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
Бойцы Красной Армии обстреливают финские укрепления
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Всего в захоронении, по предварительной оценке, могут находиться останки 150 воинов.
Танк КВ-1
3 июля, 14:56
"Удивительный случай". Эксперт об обнаружении на границе Украины танка КВ-1На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин назвал находку поисковиков очень важной.
"Из земли подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди которых первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы и ложки", — говорится в пресс-релизе.
Среди прочих найдены останки двух женщин — младших лейтенантов. При них были медицинские принадлежности и флакон духов.
Обнаруженные останки с воинскими почестями предадут земле на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.
В экспедиции участвовали военные Красносельской мотострелковой бригады и поисковый отряд "Советский патриот".
Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома Напольная школа в городе Алапаевске
2 июня, 17:10
РПЦ опровергла данные об уничтожении останков царских детей
57021621
Обсудить 0
Красная армия (РККА)Ленинградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города Салавата
Мужа кассирши, подозреваемой в краже из банка, задержали
РИА
Новости
Новый саркофаг Чернобыльской АЭС
На Украине ввели в эксплуатацию новый саркофаг Чернобыльской АЭС
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Пациент в коридоре
Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Лента
новостей
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Эстония выразила протест России из-за салюта в честь освобождения Таллина
Конверты со штемпелем, посвященным трехлетию со дня подвига Героя России Магомеда Нурбагандова
Почта России выпустила штемпель с Героем России Нурбагандовым
Бар Островок
Злачное место. Почему не закрывают бары, в которых убивают
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Венедиктов посетил Вышинского в СИЗО
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме Арктика — территория диалога в Санкт-Петербурге
Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik
В Госдуму внесли проект о снижении возраста ответственности для живодеров
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Москва не приемлет претензии США к России по ДРСМД, заявили в МИД
10:59"Замечание" возникло на ракете "Протон" на Байконуре, заявили в Роскосмосе
10:56Китай призвал к сдержанности в Ормузском проливе после инцидента
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
Лента новостейМолния