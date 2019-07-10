В Ленинградской области нашли останки 99 красноармейцев

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили крупное захоронение красноармейцев, погибших зимой 1940 года во время советско-финской войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Всего в захоронении, по предварительной оценке, могут находиться останки 150 воинов.

"Из земли подняты предметы быта, вооружения, обмундирования и экипировки, среди которых первый стальной шлем советского производства, портупеи, кобуры, подсумки, знак ГТО, часы и ложки", — говорится в пресс-релизе.

Среди прочих найдены останки двух женщин — младших лейтенантов. При них были медицинские принадлежности и флакон духов.

Обнаруженные останки с воинскими почестями предадут земле на воинском захоронении № 32 у станции Матросово в Ленинградской области.