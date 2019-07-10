В Европе Aurus Senat может встретить сильную конкуренцию, считает эксперт

БЕРЛИН, 9 июл – РИА Новости. Aurus Senat Sedan в Европе столкнется с очень высокой конкуренцией, вопрос связан не только с ценой, но и с обеспечением комплексного обслуживания, заявил РИА Новости генеральный директор компании LADA Automobile GmbH в ФРГ Дитер Трзаска.

Как сообщили ранее РИА Новости в Минпромторге РФ, стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, точная цена для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума.

"Этот лимузин, скорее, предназначен для азиатского и африканского рынков, для высокопоставленных лидеров этих регионов. Не думаю, что кто-то, пользующийся в Германии Ferrari или Bentley, решится пересесть на российский автомобиль – где он будет проходить сервис, как решится вопрос с запасными деталями?", - считает немецкий представитель. Он добавил, что даже россияне, которые переехали в ФРГ, "голосуют кошельком за BMW или аналогичные автомобили".