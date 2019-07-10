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РИА Новости

В Европе Aurus Senat может встретить сильную конкуренцию, считает эксперт

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019"
Автомобиль Aurus Senat на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕРЛИН, 9 июл – РИА Новости. Aurus Senat Sedan в Европе столкнется с очень высокой конкуренцией, вопрос связан не только с ценой, но и с обеспечением комплексного обслуживания, заявил РИА Новости генеральный директор компании LADA Automobile GmbH в ФРГ Дитер Трзаска.
Как сообщили ранее РИА Новости в Минпромторге РФ, стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, точная цена для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума.
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"Этот лимузин, скорее, предназначен для азиатского и африканского рынков, для высокопоставленных лидеров этих регионов. Не думаю, что кто-то, пользующийся в Германии Ferrari или Bentley, решится пересесть на российский автомобиль – где он будет проходить сервис, как решится вопрос с запасными деталями?", - считает немецкий представитель. Он добавил, что даже россияне, которые переехали в ФРГ, "голосуют кошельком за BMW или аналогичные автомобили".
"Я могу представить себе, что на такой машине можно здесь ездить, но я не верю, что можно обеспечить все условия для технической поддержки этого автомобиля", - добавил Трзаска.
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Министерство промышленности и торговли РФГерманияРоссияЭкономика
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