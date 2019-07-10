FT: болгарский сотовый оператор Vivacom выставлен на продажу после суда

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Болгарская телекоммуникационная компания Vivacom выставлена на продажу после длительного судебного разбирательства по вопросу владения компанией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники и комментарий болгарского бизнесмена Спаса Руссева.

Как рассказали изданию источники, знакомые с ситуацией, для продажи бизнеса была назначена компания Lazard, проведены встречи с потенциальными стратегическими и частными покупателями.

Болгарский бизнесмен Спас Руссев, который возглавляет консорциум, владеющий Vivacom, подтвердил изданию факт продажи. "Сейчас самое время продать", - сказал Руссев. Отмечается, что стоимость компании может составлять 1,2 миллиарда евро, исходя из оценки последних аналогичных сделок в регионе.

Руссеву принадлежит 46% Vivacom, инвестиционное подразделение российского ВТБ - VTB Capital (входит в группу ВТБ) – владеет почти 20% акций, столько же у Delta Capital International. ВТБ в 2017 году заявлял о планах выйти из капитала Vivacom в течение двух лет с прибылью.

ВТБ входит в консорциум международных инвесторов, который приобрел Vivacom в ноябре 2015 года в рамках открытого аукциона. В феврале 2016 года компания Empreno Ventures Ltd, считавшая себя владельцем 43,3% Vivacom, подала иск в Высокий суд Лондона к VTB Capital, утверждая, что болгарский оператор был незаконно захвачен. Зимой 2018 года суд вынес решение в пользу VTB Capital, признав, что Empreno не имеет права оспаривать результаты проведенного аукциона по продаже 100% акций InterV - холдинговой компании Vivacom - и не имеет права требовать возмещения убытков, которые компания, по ее же мнению, понесла в результате этой сделки.

Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВТБ, в мае текущего года состоялось судебное слушание по иску Empreno Ventures против нынешних акционеров Vivacom, по итогам которого суд полностью прекратил производство по этому делу и постановил, что Empreno не имеет право подавать иски от имени бывших акционеров болгарского оператора.