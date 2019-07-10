В Госдуме оценили идею о турбоперекрестках и квадратных светофорах

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предложения Росстандарта о новых видах светофоров и перекрестков отвечают современным требованиям и должны найти поддержку в ГОСТе, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский ("Единая Россия"), отметив, что надеется на расширение этой практики в регионах РФ.

Ранее "Известия" сообщили, что в России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ). Первый такой перекресток в 2019 году может появиться в Москве.

"Уверен, что новые предложения Росстандарта найдут поддержку в ГОСТе. Но для начала они должны пройти всестороннюю проверку. Думаю, в целом они отвечают требованиям времени, и надеюсь, будут применены, в том числе и в регионах", - сказал Синяговский РИА Новости.

Он пояснил, что развитие транспортной инфраструктуры требует изменений, в том числе и в правилах дорожной разметки, так как дорога должна быть удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов.