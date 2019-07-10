В правительстве отказались отвечать, проходит ли Меркель обследование

БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер отказалась отвечать в среду на брифинге на вопросы журналистов, проходит ли канцлер Ангела Меркель медицинское обследование в связи с возобновляющимися приступами дрожи.

Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, сообщил ранее в среду телеканал N-tv. Очередной приступ случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.

Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.