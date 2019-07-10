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РИА Новости

В правительстве отказались отвечать, проходит ли Меркель обследование

Вчера, 14:38
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер отказалась отвечать в среду на брифинге на вопросы журналистов, проходит ли канцлер Ангела Меркель медицинское обследование в связи с возобновляющимися приступами дрожи.
Меркель в третий раз за три недели испытала приступ дрожи во время официального мероприятия, сообщил ранее в среду телеканал N-tv. Очередной приступ случился в среду во время встречи канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. На видео, размещенном телеканалом, видно, как по всему телу Меркель проходит сильная дрожь. Приступ продлился около минуты, однако был менее сильный, чем предыдущие.
Ранее канал N-tv продемонстрировал кадры встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, у канцлера случился приступ сильной дрожи. Аналогичный приступ произошел у Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. По ее словам, после выпитой воды ей стало гораздо лучше.
"Я осветила вам вопрос о состоянии здоровья канцлера настолько глубоко, как только могу и хочу это сделать. Канцлер чувствует себя хорошо, встреча с премьер-министром Финляндии прошла в плановом режиме, в ближайшее время ожидается пресс-конференция по ее итогам", - заявила Деммер в ответ на многочисленные вопросы журналистов, с чем связано состояние Меркель и проходит ли она какое-либо медобследование в связи с приступами.
Ангела Меркель
Вчера, 14:36
Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа дрожи
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Правительство ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
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