В Польше попросили не выдавать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польский прокурор просит не выдавать Швеции гражданина РФ Дениса Лисова, который вывез из Швеции троих своих детей, передает корреспондент РИА новости из зала суда.

В среду Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции в Швецию российского гражданина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей. В апреле Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием. Из-за того что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова, но польский прокурор решил оставить его на свободе до рассмотрения дела об экстрадиции в суде.

"Прошу вердикт о недопустимости выдачи Дениса Лисова", - сказал прокурор.

При этом судья отметил, что дети в Швеции были помещены "в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее".

"Угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшают психическое состояние Софии Лисовой" – старшей из них", - добавил судья.

Во время допроса в суде Лисов заявил, что хочет сам воспитывать своих детей и боится, что их снова разделят. "Как отец я делал и продолжаю делать для детей все, чтобы им было хорошо, чтобы мы были вместе. Для этого я создавал семью, а не для того, чтобы у меня отобрали детей и отдали их чужим людям", - сказал он.

"Это мои дети. Я их должен воспитывать, в нашей культуре, наших традициях", - добавил он.

Адвокат Лисова Бабкен Ханзадян во время судебных прений заявил, что в случае выдачи россиянина Швеции "возникнет угроза нарушения фундаментальных прав и свобод господина Лисова".

Адвокат обратил внимание на то, что в Польше "не существует ответственности за то, что родитель, который не ограничен в родительских правах, привез детей на другое место жительства".