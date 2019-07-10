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РИА Новости

В Польше попросили не выдавать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве. 4 апреля 2019
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польский прокурор просит не выдавать Швеции гражданина РФ Дениса Лисова, который вывез из Швеции троих своих детей, передает корреспондент РИА новости из зала суда.
В среду Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции в Швецию российского гражданина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей. В апреле Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого семья жила в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием. Из-за того что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведские власти выдали европейский ордер на арест Лисова, но польский прокурор решил оставить его на свободе до рассмотрения дела об экстрадиции в суде.
"Прошу вердикт о недопустимости выдачи Дениса Лисова", - сказал прокурор.
При этом судья отметил, что дети в Швеции были помещены "в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее".
"Угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшают психическое состояние Софии Лисовой" – старшей из них", - добавил судья.
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Во время допроса в суде Лисов заявил, что хочет сам воспитывать своих детей и боится, что их снова разделят. "Как отец я делал и продолжаю делать для детей все, чтобы им было хорошо, чтобы мы были вместе. Для этого я создавал семью, а не для того, чтобы у меня отобрали детей и отдали их чужим людям", - сказал он.
"Это мои дети. Я их должен воспитывать, в нашей культуре, наших традициях", - добавил он.
Адвокат Лисова Бабкен Ханзадян во время судебных прений заявил, что в случае выдачи россиянина Швеции "возникнет угроза нарушения фундаментальных прав и свобод господина Лисова".
Адвокат обратил внимание на то, что в Польше "не существует ответственности за то, что родитель, который не ограничен в родительских правах, привез детей на другое место жительства".
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения этого вопроса дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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