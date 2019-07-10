Сванидзе прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российский журналист и историк Николай Сванидзе прокомментировал материал немецкой газеты Die Welt, автор которого Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы под Прохоровкой.
Сванидзе отметил, что большинство немцев понимает, что с такими заявлениями "выступать не стоит".
"Свен Феликс Келлерхофф, я думаю, далеко не самый умный немецкий журналист", - отметил историк в комментарии URA.ru.
По словам Сванидзе, итог битвы на Курской дуге "абсолютно очевиден и замечателен" для советских войск.
"А если говорить о конкретном сражении под Прохоровкой, то историкам нужно все тщательно изучить и прийти к четким выводам, не политизируя эту тему", — заключил историк в комментарии Ura.ru.
В своем материале автор Die Welt настаивает на том, что никакого крупного боя у Прохоровки якобы не было, а Красная армия не одержала в битве победу.