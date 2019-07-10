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РИА Новости

Сванидзе прокомментировал призыв журналиста снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Николай Сванидзе на пресс-конференции по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российский журналист и историк Николай Сванидзе прокомментировал материал немецкой газеты Die Welt, автор которого Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы под Прохоровкой.
Сванидзе отметил, что большинство немцев понимает, что с такими заявлениями "выступать не стоит".
"Свен Феликс Келлерхофф, я думаю, далеко не самый умный немецкий журналист", - отметил историк в комментарии URA.ru.
По словам Сванидзе, итог битвы на Курской дуге "абсолютно очевиден и замечателен" для советских войск.
"А если говорить о конкретном сражении под Прохоровкой, то историкам нужно все тщательно изучить и прийти к четким выводам, не политизируя эту тему", — заключил историк в комментарии Ura.ru.
В своем материале автор Die Welt настаивает на том, что никакого крупного боя у Прохоровки якобы не было, а Красная армия не одержала в битве победу.
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Вчера, 10:00
Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
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Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
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