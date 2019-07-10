Эксперты выступили против идеи об изменении формы секций светофоров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работа с визуализацией сигналов для водителей будет эффективнее, чем просто изменение формы секций светофоров, так как люди, прежде всего, реагируют не на форму табло, а на цвет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) сообщила, что в России могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых.

"Просто вместо круга квадрат. Здесь, мне кажется, что все равно – хоть треугольник, хоть квадрат. Хотя есть мнение, что было бы правильнее передавать не только цветом и местом информацию, но и геометрией: красный сделать треугольником, желтый - кружком, зеленый - квадратом", - считает вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Он также добавил, что уже давно есть варианты светофоров, когда вокруг цветного круга размещен "секундомер, который показывает, сколько еще будет гореть сигнал", такое решение позволяет не устанавливать дополнительное табло с цифрами.

Как отметил координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, эффективнее работать с визуализацией цветов, а не менять размер или форму секций светофора.

"Можно взять опыт других стран, где изменяется не форма светофора, а визуализация красного цвета – в виде шторки красной на дороге, красиво смотрится, и не проедешь на красный… Или когда штанга светофора включается тем же светом, которым горит светофор. Это виднее, нагляднее, да и намного эффективнее, мне кажется, чем форму, размер и так далее менять", - сказал он.

Относительно турбоперекрестков, которые предполагают распределение потоков при круговом движении, мнения экспертов разделились. "Мне кажется, что они больше вреда на этом получат, чем пользы... Любая авария на таком перекрестке остановит движение полностью", - считает Холодов.