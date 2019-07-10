Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает " Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает " Обозреватель ".

На совещании в Борисполе (Киевская область) обсуждалась центральная районная больница. Зеленскому не понравились выкрики Годунка из зала. Президент заметил, что, когда кто-то "много кричит", он просит помощников найти информацию об этом человеке в интернете. Затем он зачитал статью с экрана телефона.

"Я тут прочитал в газете; скажите, правда это или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанной с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник", — сказал Зеленский.

Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком", а также напомнил, что в инаугурационной речи Зеленский говорил о том, что "каждый украинец — президент".