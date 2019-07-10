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РИА Новости

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
На совещании в Борисполе (Киевская область) обсуждалась центральная районная больница. Зеленскому не понравились выкрики Годунка из зала. Президент заметил, что, когда кто-то "много кричит", он просит помощников найти информацию об этом человеке в интернете. Затем он зачитал статью с экрана телефона.

"Я тут прочитал в газете; скажите, правда это или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса Украины "Разбой", связанной с причинением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник", — сказал Зеленский.

Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком", а также напомнил, что в инаугурационной речи Зеленский говорил о том, что "каждый украинец — президент".
"Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала", — ответил на это Зеленский, добавив: "Иди гуляй".
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Владимир ЗеленскийКиевская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это то, чего нам так не хватает, пусть даже в виде показухи. Вряд ли человек, участвовавший в разбойных нападениях будет думать о том, как помочь людям
10 июля, 14:55
RMRussian Man
107422145
дешевый спектакль перед выборами. театр "Шалом" уже давно программу не меняет
10 июля, 14:48
SFSergio Fatof
1041410022
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