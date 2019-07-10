В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии

СТАВРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе министерства обороны РФ на лучшую подготовку призывников к военной службе.
"Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13", - сообщил во время церемонии передачи руководству региона переходящего вымпела начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Самые высокие результаты Ставрополье показало, в частности, в годности призывников к службе по состоянию здоровья, выполнении нормативов ГТО, внедрении и реализации программ допризывной подготовки. По итогам конкурса второе место заняла Бурятия, третье - Вологодская область.