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РИА Новости

Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса

Вчера, 14:29
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© Fotolia / lev dolgachovАромат духов
Аромат духов
© Fotolia / lev dolgachov
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Паразитические рыбы-миноги помогли ученым понять, как возникли половые феромоны и почему запах мужчин заставляет женщин думать о сексе. Их выводы были опубликованы в журнале PLoS Biology.

"Мы обнаружили, что молоки миног содержат в себе спермин, очень мощный феромон, привлекающий внимание только тех самок, которые готовы к размножению. Нам удалось открыть новую стратегию, которую самцы используют для привлечения внимания самок и оповещения их о том, что поблизости есть партнеры", — рассказывает Анна Скотт (Anne Scott) из университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге (США).

Феромоны, сложные органические молекулы, выделяемые кожей и другими частями тела, играют огромную роль в жизни большинства животных. Многие насекомые общаются практически исключительно при помощи феромонов, используя их в качестве сигналов опасности, готовности к размножению и даже в качестве своеобразного "паспорта".
Пока не понятно, насколько сильно феромоны влияют на поведение людей – за последние годы ученые нашли примерно равное число свидетельств в пользу того, что они могут управлять действиями мужчин и женщин, как и того, что для человека это не характерно.
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Рыбы-паразиты помогли ученым узнать, откуда у человека взялся мозгРоссийские генетики обнаружили в ДНК миног, примитивных бесчелюстных рыб, особый ген, эволюция которого позволила нашим предкам обзавестись черепной коробкой и сложным мозгом.
Скотт и ее коллеги выяснили, что некоторые секс-феромоны, присутствующие в организме человека, появились еще во времена зарождения первых позвоночных животных, наблюдая за "семейной жизнью" миног (Petromyzon marinus), примитивных рыб, не обладающих челюстями и твердым скелетом.
Подобные живые существа доминировали в океанах Земли примерно 550 миллионов лет назад, а сегодня существует лишь несколько десятков их видов, ведущих полупаразитический образ жизни. Генетики и биологи давно изучают их в надежде понять, как выглядели наши первые предки и раскрыть историю их эволюции.
Несмотря на примитивное устройство и анатомию, миноги обладают достаточно необычными и сложными брачными традициями. Во времена сезона размножения, каждый самец приплывает на нерестилище и строит своеобразное "гнездо", которое он охраняет от посягательств конкурентов и куда он пытается завлечь самок.
Представительницы противоположного пола, в свою очередь, "инспектируют" эти структуры, выбирают самца и вместе оплодотворяют кладку, в которую может попасть до нескольких десятков тысяч икринок. После завершения сезона размножения и нескольких других спариваний они умирают, освобождая место для нового поколения миног.
Ученые, как отмечают Скотт и ее коллеги, давно заметили, что молоки некоторых видов рыб, к примеру, тихоокеанской сельди, необычным образом влияют на поведение самок. Как правило, их появление в воде заставляет самок откладывать икру или готовиться к продолжению рода даже в том случае, если они не видят их "обладателя" или если семенная жидкость не содержит в себе половых клеток.
Так художник представил себе то, как выглядел монстр Тулли 300 миллионов лет назад
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Ученые: ископаемый "пришелец" из США оказался позвоночным животнымПалеонтологи выяснили, что загадочный "монстр Тулли" - инопланетного вида существо, обитавшее на Земле 300 миллионов лет назад, оказался родичем бесчелюстных рыб, а не червем или моллюском.
Американские биологи попытались выяснить, что именно меняет поведение самок, изучив содержимое молок самцов миног, чьи нерестилища не имеют четко определенных положений, но при этом всегда привлекают внимание самок.
К большому удивлению исследователей, они обнаружили в семенной жидкости этих рыб огромные количества хорошо знакомого им вещества, которое было открыто в человеческой сперме еще в конце 17 века. Речь идет о спермине, короткой органической молекуле, которая придает семенной жидкости ее характерный запах, а также защищает ДНК сперматозоидов от повреждения при попадании в половые органы женщины.
Это соединение, как показали последующие опыты на самках миног, действительно радикальным образом меняло их поведение, если те были готовы к размножению, заставляя их плыть в ту точку аквариума, куда ученые выливали его раствор. При этом оно не влияло на самцов и неполовозрелых самок.
Открыв это необычное свойство спермина, ученые проверили, что произойдет, если заблокировать рецепторы, распознающие молекулы этого сигнального вещества. В результате этого самки стали абсолютно нечувствительными к нему, но при этом реагировали на другие феромоны, которые вырабатывают жабры самцов в сезон размножения.
Учитывая то, что это вещество присутствует и в семенной жидкости человека, его обнаружение в молоках миног указывает на то, как появились половые феромоны позвоночных существ и какую функцию они изначально исполняли. В ближайшее время ученые планируют раскрыть другие возможные роли спермина в жизни рыб, отключив те гены, чьей работой управляет это вещество.
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