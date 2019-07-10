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2019-07-10T14:23Z
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил бизнесмена Бойко-Великого в СИЗО

Вчера, 14:23
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила судья Наталья Никишина.
20 июня, 17:11
Бойко-Великий назвал свое задержание попыткой давления на бизнес
На заседании Бойко-Великий присутствовал лично. Он снова был одет в белый кафтан и разместил вдоль стекла аквариума 10 иконок. Поддержать его пришли супруга, дети, представители союза писателей, пресса.
В самом начале Бойко-Великий заявил ходатайство об удалении из зала служебной овчарки. "В зале находится собака, я прошу ее отпустить. Это травля меня и моих родственников, она явно не участник процесса", - заявил обвиняемый. Судья отказала, сославшись на то, что овчарка относится к организации процесса.
Говоря по существу дела, бизнесмен заявил, что одолжил 500 тысяч долларов у совладельца "Кредитного экспресса" Владимира Шеина, не успел вернуть его в срок, в Савеловский суд был подан иск о возврате долга. "По состоянию на май этого года долг погашен, есть расписки", - сообщил Бойко-Великий.
"Я еще мог бы послужить России", - добавил бизнесмен.
Следователь просил оставить Бойко-Великого под стражей.
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.
Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.
Бойко-Великий виновным себя не признает.
Басманный суд Москвы 20 арестовал всех семерых соучастников, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем грозит до десяти лет колонии.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
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Василий Бойко-ВеликийСледственный комитет РФМосковский городской судПроисшествия
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