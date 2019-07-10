Мосгорсуд оставил бизнесмена Бойко-Великого в СИЗО

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила судья Наталья Никишина.

На заседании Бойко-Великий присутствовал лично. Он снова был одет в белый кафтан и разместил вдоль стекла аквариума 10 иконок. Поддержать его пришли супруга, дети, представители союза писателей, пресса.

В самом начале Бойко-Великий заявил ходатайство об удалении из зала служебной овчарки. "В зале находится собака, я прошу ее отпустить. Это травля меня и моих родственников, она явно не участник процесса", - заявил обвиняемый. Судья отказала, сославшись на то, что овчарка относится к организации процесса.

Говоря по существу дела, бизнесмен заявил, что одолжил 500 тысяч долларов у совладельца "Кредитного экспресса" Владимира Шеина, не успел вернуть его в срок, в Савеловский суд был подан иск о возврате долга. "По состоянию на май этого года долг погашен, есть расписки", - сообщил Бойко-Великий.

"Я еще мог бы послужить России", - добавил бизнесмен.

Следователь просил оставить Бойко-Великого под стражей.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.

Бойко-Великий виновным себя не признает.

Басманный суд Москвы 20 арестовал всех семерых соучастников, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем грозит до десяти лет колонии.