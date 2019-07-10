Крымские немцы оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Призыв в немецкой газете Die Welt снести памятник Победы на Прохоровском поле, где проходило крупное танковое сражении между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы, - очередной информационный вброс, никто не сможет вытравить из русского народа память о подвигах времен войны, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года. Он утверждает, что в этом районе не было крупного сражения и, соответственно, Красная армия не одержала победу в нем. При этом действия советских войск в сражении автор статьи называет "атакой камикадзе", заявляя, что советские танки "столпились перед узким мостом и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС".

"Нашим оппонентам из-за рубежа хочется сказать: "Уважаемые господа, разбирайтесь со своими памятниками там у себя". Никто не сможет вытравить из русского народа память о подвигах наших отцов и дедов, которые защищали нашу родину. Мы никому не позволим переиначивать историю и занижать роль и значение советского народа в победе над фашизмом", - сказал РИА Новости Гемпель, который также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.

По его словам, это уже не первый случай, когда со стороны европейских историков и политиков исходят попытки переписать историю.

"Эти информационные вбросы связаны с тем, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны и оказать воздействие на сознание нашей молодежи, но мы этого никогда не позволим", - сказал Гемпель.

Бой под Прохоровкой - противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.